Как спасти культурно-историческое наследие Кишинева

Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Причина смерти солистки группы The Cranberries неизвестна.
В Калифорнии арестовали супругов, державших взаперти 13 своих детей. Одной из их дочерей удалось сбежать и позвонить в службу 911.
На севере Китая в одном из цирков во время репетиции спектакля львица и тигр набросились на лошадь.
Панда из китайского заповедника решила залезть на дерево, однако из этой затеи у нее ничего не получалось, и тогда на помощь пришла сестра.
Телеканал НТВ выступил с заявлением по недопуску в Молдову журналистки Ирады Зейналовой.
Видеофакт: грабители в Молдове опустошают магазины, проникая туда под покровом ночи.
Глава государства Игорь Додон считает, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества между Молдовой и Россией.
В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.
Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.
Как Эстония превратилась в огромный полигон, на котором американские военачальники отрабатывают сценарии фатальной, самоубийственной войны с Россией.
Двое сотрудников правоохранительных органов в белорусском Витебске были уличены в производстве и реализации самогона, за что и уволены.
За несколько лет в Грузии увеличилось количество граждан, желающих вступления страны в Евразийский экономический союз.
На открытие новых предприятий в Очамчырском районе Абхазии из средств Инвестиционной программы было выделено более 400 миллионов рублей за два года.
Какие существуют риски при инвестировании азербайджанских средств в экономику Ирана, рассказал Sputnik Азербайджан востоковед Игорь Панкратенко.
Президент Армении, выборы которого должны состояться этой весной, не будет лидером какой-либо политической силы, заявляют в правящей партии.
Более чем в 33 миллиона долларов обойдутся курсы повышения квалификации для казахстанских учителей в рамках перехода на латинский алфавит.
Датчики загрязнения воздуха в Бишкеке показали, что экологическая обстановка в городе в два раза хуже чем в Пекине. Правительство уже отреагировало.
Россия передала гуманитарную помощь наименее социально защищенным слоям соотечественников, проживающих в Таджикистане.
Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов создает в Узбекистане суперсовременный туристический комплекс.
Заключенные изолятора временного содержания в югоосетинском Цхинвале прекратили голодовку, начатую 13 января.
В случае принятия Латвией закона, аналогичного "акту Магнитского", Россия должна будет отреагировать, заявили в Государственной Думе.
Активные пенсионеры в Вильнюсе дежурят на пешеходных переходах, чтобы школьники могли безопасно добраться до места учебы.
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