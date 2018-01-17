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Как спасти культурно-историческое наследие Кишинева

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В среду, 17 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как сохранить культурно-историческое наследие Кишинева".

По оценкам специалистов многочисленные объекты культурно-исторического наследия Кишинева находятся в плачевном состоянии. Другие безвозвратно утеряны, в том числе, в результате строительства новых жилых домов. Исторический центр столицы теряет свой неповторимый облик.

Какие объекты мы потеряли, какие ещё можно сохранить, что надо предпринять муниципальным властям, бизнесу, общественности, чтобы сохранить для потомков историю Кишинева. Об этом рассказал доктор архитектуры, архитектор Серджиус ЧОКАНУ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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