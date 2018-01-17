Ноу-хау в применении ховерборда от продвинутой бабушки с Урала

Креативная 67-летняя жительница города Бузулук (Россия) нашла неожиданное применение ховерборду — на видео Нина Александровна (именно так зовут героиню ролика) лично демонстрирует свою инновацию в действии: пожилая дама верхом на своем ховерборде моет пол, попутно раздавая новогодние пожелания зрителям.

Взорвавшее сети видео явно раззадорило амбициозную уральскую бабушку и теперь она ищет настоящую известность. Неугомонная дама уже мечтает о появлении в прайм-тайм на каком-нибудь крупном российском телеканале.