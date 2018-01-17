Слоненка в Африке спасли из ямы с грязью

Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка.
Слоненок в южноафриканском парке Addo Elephant угодил в яму с грязью. Ему безуспешно пытались помочь взрослые слоны. Спустя несколько часов приехали сотрудники парка, которые вытащили слоненка.
Бабушке из Южного Урала мыть полы удобнее на ховерборде.
Пока официально падение метеорита никто не подтвердил.
В среду, 17 января, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как сохранить культурно-историческое наследие Кишинева".
Долорес О'Риордан неожиданно умерла 15 января в Лондоне, куда приехала на сессию звукозаписи. Причина смерти солистки группы The Cranberries неизвестна.
Румынию сотрясает политический кризис. Колумнист Sputnik Молдова пытается предугадать его влияние на ситуацию в Молдове и других странах ареала.
Спасатели в Молдове "на низком старте": грядет жуткая ночь - здесь читайте инструкции.
Центральный банк Приднестровья подвел итоги 2017 года и проанализировал ситуацию с увеличением цен на внутреннем потребительском рынке.
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.
Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.
Хорошие показатели Грузии в отчете Freedom House связаны с тем, что после ухода Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека.
Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики.
Среди уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в Азербайджане, преобладают факты присвоения и растраты денежных средств.
Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.
Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.
В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.
Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.
Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.
Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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