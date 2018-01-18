Ирада Зейналова в Кишиневе и готова к интервью с президентом Молдовы

Российская журналистка Ирада Зейналова рассказала о накладке во время поездки в Молдову для интервью с президентом страны, гостеприимстве пограничников и мамалыге, а также об отношениях Москвы и Кишинева

Российская журналистка Ирада Зейналова прилетела со второй попытки в Кишинев для интервью с президентом республики Игорем Додоном. Телеведущая канала НТВ вместе со съемочной группой прибыла в молдавскую столицу в ночь на четверг. Ранее, вечером во вторник, по прилету в Молдову ее остановили в Международном аэропорту Кишинева сотрудники Пограничной полиции для прохождения паспортного контроля, в результате которого было решено — журналистку в Молдову не пускать, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Тогда Зейналова прилетела в Кишинев на самолете рейсом из Стамбула, где она была в командировке.

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О том, что действительно произошло на молдавской границе, как себя вели пограничники, а также о том, как встретил ее Кишинев в этот раз, Зейналова подробно рассказала сразу после прохождения паспортного контроля.

"Мы прилетели в Кишинев по приглашению президента, как это было и вчера. Настроена на то, что мы возьмем интервью и зададим все вопросы. Господин Додон абсолютно адекватный человек. Мы возьмем интервью и все будет хорошо. Честно говоря, я сейчас думаю только об этом", — сказала Зейналова.

Говоря о произошедшем инциденте с ее непропуском в Молдову, Зейналова отметила, что речь идет о накладке. По ее словам, молдавские пограничники, которые тогда работали с ними, выполняли свои обязанности.

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"Это независимое государство со своими правилами. Не хотелось бы, чтобы такой инцидент каким-то образом повлиял на отношения России и Молдовы, поскольку это по-настоящему братский для нас народ, и мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения всегда были на хорошем, высоком и позитивном уровне", — сказала Зейналова.