Снегопад парализовал движение в Кишиневе

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем будет идти снег
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем будет идти снег
Корреспонденты Sputnik передают из различных районов столицы: движение затруднено, дороги, хоть и расчищаются периодически, из-за метели снова покрываются снегом.
Российская журналистка Ирада Зейналова рассказала о накладке во время поездки в Молдову для интервью с президентом страны, гостеприимстве пограничников и мамалыге, а также об отношениях Москвы и Кишинева.
Вызволенный из ямы малыш воссоединился со стадом.
Бабушке из Южного Урала мыть полы удобнее на ховерборде.
Несмотря на то, что дорожные и коммунальные службы столицы по распоряжению и. о. мэра работали всю ночь, расчищая пути, многие кишиневцы опоздали на работу в четверг.
В салоне находились 55 пассажиров и два водителя.
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Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.
Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.
Хорошие показатели Грузии в отчете Freedom House связаны с тем, что после ухода Михаила Саакашвили в 2012 году в стране улучшилась ситуация c правами человека.
Расширенная рабочая группа по внесению изменений в государственный закон Абхазии об НДС будет создана депутатами Парламента республики.
Среди уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в Азербайджане, преобладают факты присвоения и растраты денежных средств.
Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.
Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.
В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.
Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.
Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.
Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.
Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.
Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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