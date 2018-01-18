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Стихия разбушевалась: дороги хорошо расчищены только в центре Кишинева

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (174)
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Корреспонденты Sputnik передают из различных районов столицы: движение затруднено, дороги, хоть и расчищаются периодически, из-за метели снова покрываются снегом

Метель не прекращается, на дорогах гололедица, общественный транспорт ходит с задержками.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (174)

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Теги:
снегопад, Молдова, Кишинев, Погода
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