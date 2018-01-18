Появилось видео перевернувшегося в Молдове из-за метели микроавтобуса

Множество транспортных средств в Молдове из-за метели в четверг либо застряли в пути, либо съехали с трассы и даже перевернулись

Спасатели опубликовали видео с места аварии микроавтобуса, который вылетел с трассы и который с помощью пожарной машины вернули в нормальное положение. Инцидент произошел в Криулянском районе.

Как уточнили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, это не единственный подобный случай. В Шолданештском районе спасатели только этим утром помогли выбраться из снежного плена трем транспортным средствам.

В Резинском районе из-за непогоды вылетел с трассы автомобиль скорой помощи, перевозивший трехмесячного младенца. Помогли выбраться из чрезвычайной ситуации местные спасатели.

Кроме того, принято решение не пускать в Новые Анены фуры, чтобы те не завязли в снегу.

Метели и сильный ветер стали причиной того, что в 173 населенных пунктах 19 районов республики частично прервана подача электричества.