Мороз превратил здание в Екатеринбурге во “дворец Снежной королевы”

Мебель и стены в двухэтажном доме покрыл толстый слой инея. Красочная зимняя инсталляция получилась благодаря протекающим трубам.
Этот сказочный ледяной дом – всего лишь заброшенное здание в Екатеринбурге. Сильный мороз сделал его похожим на дворец Снежной королевы
Мебель и стены в двухэтажном доме покрыл толстый слой инея. Красочная зимняя инсталляция получилась благодаря протекающим трубам.
Множество транспортных средств в Молдове из-за метели в четверг либо застряли в пути, либо съехали с трассы и даже перевернулись.
Корреспонденты Sputnik передают из различных районов столицы: движение затруднено, дороги, хоть и расчищаются периодически, из-за метели снова покрываются снегом.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, утром будет туманно, а днем будет идти снег.
Российская журналистка Ирада Зейналова рассказала о накладке во время поездки в Молдову для интервью с президентом страны, гостеприимстве пограничников и мамалыге, а также об отношениях Москвы и Кишинева.
Из-за непогоды в Молдове полторы сотни автобусных рейсов отменили, в том числе международных.
Это была повальная смерть - воспоминания блокадников, которые проживают в Молдове: 75 лет назад, 18 января 1945-го года была прорвана блокада Ленинграда.
Из-за метели на части автомагистралей движение транспорта перекрыто либо ограничено, в связи с этим таможня Приднестровья опубликовала информацию, через какие пункты пропуска еще возможно перемещение, а через какие уже запрещено.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.
Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.
Сданный осенью 2017 года спорткомплекс в Таллинне лишился своего крытого футбольного стадиона – навес над полем обвалился из-за непогоды.
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Бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия освободили из-под стражи - его задержали в 2017 году после того, как актер Владимир Этуш обвинил его в мошенничестве.
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При администрации главы Южной Осетии создана рабочая группа по обеспечению проведения на территории республики выборов президента России.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс разразился газетной статьей, в которой менторским тоном объяснил Финляндии, как ей обороняться от России.
Литва готовится с помпой отметить 100-летие Акта о независимости – патриотов республики призывают скинуться на флажки.
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