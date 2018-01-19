Опубликовано видео школы в Улан-Удэ после нападения

Ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение

Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ.

© RIA Novosti. Ilya Pitalev В Улан-Удэ трое подростков устроили нападение на школу

Это учительница, трое учеников и один нападавший, один из подростков, устроивший нападение, пытался ранить себя ножом.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

В больницах в данный момент находятся шесть пострадавших, среди них сам нападавший.

Трое из них, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.