Опубликовано видео школы в Улан-Удэ после нападения

Пять человек пострадали при нападении на школу в Улан-Удэ.
Это учительница, трое учеников и один нападавший, один из подростков, устроивший нападение, пытался ранить себя ножом.
В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.
В больницах в данный момент находятся шесть пострадавших, среди них сам нападавший.
Трое из них, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.