Как Владимир Путин окунулся в прорубь на Селигере

Праздник Крещения — один из самых популярных в народе. С ним связана такая красивая традиция, как крещенское купание в проруби.
Глава российского государства Владимир Путин побывал в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь, где окунулся в Крещенскую купель: смотрите на видео, как это было
Праздник Крещения — один из самых популярных в народе. С ним связана такая красивая традиция, как крещенское купание в проруби.
Пресс-конференция на тему: "Молдова – экономические итоги 2017 года и перспективы развития"
Ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
Этот сказочный ледяной дом – всего лишь заброшенное здание в Екатеринбурге. Сильный мороз сделал его похожим на дворец Снежной королевы.
Множество транспортных средств в Молдове из-за метели в четверг либо застряли в пути, либо съехали с трассы и даже перевернулись.
Из-за непогоды дети из Молдовы не доехали до Харькова - они размещены в здании одного из ПТУ.
Неисправность отопительной системы привела к трагедии в семье, проживающей в Страшенах.
Погодные условия стали причиной того, что в Молдове на многих трассах национального и местного значения остановлено движение.
У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.
Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".
Американские стратегические бомбардировщики Б-52 в рамках совместных учений нанесут бомбовые удары по территории Эстонии.
Чем жертвует биатлонистка Дарья Домрачева ради предстоящих Олимпийских игр – об этом Sputnik рассказала сама легендарная белорусская спортсменка.
Почему не обсуждался вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе визита парламентской делегации республики на Украину?
Аномально теплая зима в Абхазии привела к тому, что один из главных атрибутов Международного женского дня может стать недоступным.
Бакинский зоопарк намерен безвозмездно подарить другим зверинцам бурых медведей и даже отпустить в дикую природу благородных оленей.
Имя четвертого президента Армении объявит в пятницу действующий глава государства, лидер Республиканской партии Серж Саргсян.
Стали известны имена погибших в автобусе в Актюбинской области Казахстана узбекистанцев – самому юному было 19 лет.
В Кыргызстане задержали тридцатилетнего мужчину, у которого было изъято в общей сложности 16 килограммов гашиша.
Таджикистан получит от Казахстана четыре миллиона долларов на покупку 10 тысяч тонн мазута в рамках гуманитарной помощи.
Граждане Узбекистана, пострадавшие при пожаре в автобусе в Казахстане, будут доставлены в узбекский Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.
Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, зарыта для движения транспорта из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности.
У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.
Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".
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