Крещение в Кишиневе: сотни людей участвовали в обряде освящения воды

В церемонии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

"Это один из самых великих, торжественных и светлых христианских праздников. В этот день наш Господь Иисус Христос, приняв крещение на реке Иордан, совершил первый шаг к спасению каждого из нас. Принимая крещение, мы становимся Его учениками и последователями. По преданию, сегодня вся вода во всех водоёмах становится святой. Освящённой в храмах водой мы окропляем наши жилища, изгоняя всё злое из наших домов. Всё большую распространённость приобретает крещенское купание. Но крайне важно нам омыть и очистить наши сердца и души, стать добрее, милосерднее, терпеливее к нашим близким", — написал Додон в соцсетях.

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя. Одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение" (Мф. 3:17). Евангелие от Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна Крестителя (Ин. 1:29-33).