Кадры спецоперации ВС Турции в Африне

Некоторые СМИ сообщают о том, что танки ВС Турции вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований

Генштаб Турции сообщил о начале военной спецоперации в районе Африн против террористических организаций (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) РПК, сирийской курдской партии Демократический союз сил самообороны сирийских курдов (YPG) и ИГ* (запрещена в РФ — ред.).

Ночью Турция подверглась ракетному удару с территории Сирии>>>

Некоторые СМИ сообщают о том, что танки ВС Турции вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований.