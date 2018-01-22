Бездомные хаски катают людей на санях

Владелица приюта утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.
В обмен на питание и уют брошенные хаски и крупные метисы катают взрослых и детей на санях
Владелица приюта утверждает, что хаски без активного движения впадают в депрессию, поэтому они и организовали катание на санях.
Необычное хобби девятилетняя девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции.
Из-за схожести скальных образований с локацией в популярном сериале местные СМИ предложили создателям снять заключительную часть серии на фоне красочных пейзажей региона
Некоторые СМИ сообщают о том, что танки ВС Турции вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований
С 1 сентября 2018 года вступает в силу обязательное условие, поставленное молдавским преподавателям лицеев страны, – от этих изменений зависит дальнейшая деятельность учителей в этих образовательных учреждениях.
Закроют или не закроют больницы в Молдове: что ответили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты?
Два спортсмена из Молдовы смогут представить нашу страну на Зимней Олимпиаде.
В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.
Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.
Признанный виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин может быть оправдан по апелляционной жалобе адвоката.
Гособвинитель попросил назначить фигурантам "дела Регнума" 5 лет лишения свободы каждому с отсрочкой и освободить в их зале суда.
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Кандидатура пятого судьи Конституционного суда Абхазии будет рассматриваться Парламентом на сессии Народного Собрания на следующей неделе.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным о результатах своей поездки в США.
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В Таджикистане объявлен конкурс на лучшую эмблему к празднованию 30-летия государственной независимости республики.
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В латвийский Сейм передали петицию в защиту билингвального образования в республике – под документом подписались более 14 тысяч человек.
Население балтийских государств стремительно сокращается, и программы, которые разрабатывают правительства для решения проблемы, ситуацию не меняют.
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