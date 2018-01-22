Бездомные хаски катают людей на санях

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Педагогов молдавских лицеев ждут большие изменения в 2018 году С 1 сентября 2018 года вступает в силу обязательное условие, поставленное молдавским преподавателям лицеев страны, – от этих изменений зависит дальнейшая деятельность учителей в этих образовательных учреждениях. 365

Быть или не быть: что ждет государственные больницы в Молдове Закроют или не закроют больницы в Молдове: что ответили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты? 391