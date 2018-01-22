Европарламентарии посетили Оргеев и высказались о докладе Kroll

Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию

В Оргеев прибыли глава делегации Европарламента по связям с Израилем Фулвио Мартусчиелло, вице-председатель комиссии Европарламента по культуре и образованию Стефано Мауллу, член делегации парламентского комитета ЕС-Молдова Альберто Чирио, и депутаты Салваторе Доменико Поглиесе, Томаш Здеховски.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сторонники Шора протестовали у офиса Санду

Евродепутатов пригласил в Оргеев мэр этого города Илан Шор, возглавляющий Партию Шора. Гости, а также члены городской администрации приняли участие в заседании круглого стола, посвященного внедрению европейских практик в Молдове на местном уровне. Участники встречи обсудили совместные проекты по дальнейшему развитию Оргеева.

Для гостей из Европы организовали экскурсию по Оргееву и познакомили с начинаниями в сфере инфраструктурных и социальных проектов. Ранее делегация Партии Шора посетила Европарламент, где состоялись встречи с депутатами Европарламента из различных политических групп и партий.

Были достигнуты соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Тогда представители Илана Шора пригласили от его имени евродепутатов посетить Оргеев. Позже состоялось еще несколько встреч представителей Партии Шора с евродепутатами, в том числе и визит Илана Шора в Европарламент.

Комментируя журналистам доклад компании Kroll о хищении средств из банковской системы Молдовы, – в документе фигурирует имя Илана Шора, – Фулвио Мартусчиелло подчеркнул, что "это всего лишь отчет частной компании".

"Это лишь доклад частной компании, и относиться к нему надо только как к отчету частной компании. Последнее слово в любом случае будет за судом", — отметил евродепутат.

Депутаты Европарламента выразили одобрение высоких достижений руководства Оргеева в воплощении социально-экономических и молодежных проектов.