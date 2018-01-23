Евродепутат о Kroll: позиция этой структуры - лишь частное мнение

Оргеев посетили пять евродепутатов из Европейской народной партии, представляющие в Европарламенте Италию и Чехию

Прибывший в Молдову в составе делегации евродепутатов, представитель крупнейшей в Европарламенте группы — фракции Европейской народной партии, глава делегации Европарламента по связям с Израилем Фулвио Мартусчиелло высказался в отношении докладов компании Kroll, касающихся расследования "кражи миллиарда" из финансово-банковской системы из Молдовы.

Отвечая на вопрос журналистов в рамках интервью по итогам состоявшегося в Оргееве круглого стола, организованного мэром города Иланом Шором, Мартусчиелло сообщил, что "ознакомился с информацией, которую распространило данное частное агентство".

"Мы должны не забывать, что это всего лишь частное агентство, и его выводы не могут иметь решающего значения. Последнее слово должно быть за квалифицированным судебным решением. А мнение частной структуры остается частным мнением. Тем более, если учитывать обстоятельства — давление на партию и на лидера со стороны СМИ и различных политических формирований", — отметил Мартусчиелло.

В состав делегации Европарламента вошли пять депутатов Европейского парламента от ЕНП.

В июне прошлого года делегация Партии Шора посетила Европарламент. Тогда состоялись встречи с депутатами Европарламента из различных политических групп и партий, были достигнуты соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Представители Илана Шора пригласили от его имени евродепутатов посетить Оргеев. Позже состоялось еще несколько встреч представителей Партии Шора с евродепутатами, в том числе и визит Илана Шора в Европарламент.