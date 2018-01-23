Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб дыма и пепла

Из опасной зоны эвакуированы более 40 тысяч человек.
Сейсмологи на Филиппинах повысили уровень опасности извержения до четвертой степени по пятибалльной шкале
Из опасной зоны эвакуированы более 40 тысяч человек.
Именно так сыграли в футбол журналисты и студенты в Нижегородской области.
В обмен на питание и уют брошенные хаски и крупные метисы катают взрослых и детей на санях.
Необычное хобби девятилетняя девочка переняла от отца, который собрал коллекцию из 30 рептилий.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции.
Как отметили в администрации молдавского лидера, сотрудники аппарата главы республики связались с руководством RTVI и договорились, что президент страны Игорь Додон даст интервью телеканалу в ближайшее время.
Снижение температуры в Молдове привело к жертвам – два человека умерли, замерзнув на улице, еще несколько пострадали.
По версии американского журнала U.S. News & World Report, РФ вошла в топ-30 стран.
Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.
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Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.
Около часа был закрыт вестибюль станции минского метро "Каменная горка" из-за обнаруженной там бесхозной сумки.
Силовики Грузии задержали еще одного подозреваемого в связи с боевиками, уничтожением которых в ноябре спецназ занимался почти сутки
Сказ о том, как житель Перу попал в Абхазию и решил стать уличным музыкантом в Сухуме - в материале Sputnik.
Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.
Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.
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Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе
В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.
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Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Литовские военнослужащие-ополченцы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".
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