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Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб дыма и пепла

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© Video: MJ Evalarosa / IFRC

Сейсмологи на Филиппинах повысили уровень опасности извержения до четвертой степени по пятибалльной шкале

Из опасной зоны эвакуированы более 40 тысяч человек.

 

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Теги:
извержение, вулкан, эвакуация, люди, Филиппины
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