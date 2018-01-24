Представлен концепт автомобиля с системой распознавания эмоций водителя

Этот автомобиль расскажет, что чувствует его водитель!

Британские разработчики представили концепт машины с системой распознавания эмоций находящегося за рулем человека.

Каван Фианс, технический дизайнер рассказал, что "это Buzz Car, который контролирует эмоциональное состояние водителя через некие психологические датчики, считывающие то, что делает тело, и то, как водитель неосознанно, эмоционально реагирует на ситуацию".

В стекла Buzz Car вмонтированы 82 светодиодные панели.

Информация выводится на них в виде световых эффектов, которые меняют цвет и рисунок в ответ на изменение настроения водителя.