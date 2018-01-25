Вспоминаем Высоцкого: песни, которые живут в нас

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года, в 9 часов 40 минут в Москве. Ему суждено было стать выдающимся поэт, бардом, актёром театра и кино в XX веке. Но даже в XXI веке Высоцкий остается популярной фигурой, "голосом эпохи". Человек с обнаженными нервами, так говорили о нем современники. По итогам соцопросов, Высоцкий занимает лидирующее место в списке "кумиров XX века" наравне с Юрием Гагариным. Высоцкий обладал очень большим кругозором, имел обширные, энциклопедические познания в самых разных областях: русской и зарубежной литературе, искусстве, истории.

Несмотря на то, что Высоцкий не был профессиональным музыкантом и композитором, он обладал очень хорошим чувством гармонии и ритма. Многие его песни, и особенно лирические, являются довольно сложными, красивыми и гармоничными произведениями. Но достаточно слов, давайте послушаем Владимир Высоцкого. Его шутки, притчи и мудрые наставления.

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