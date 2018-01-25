Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов

Крушение произошло в районе пригорода Милана Пьольтелло. По данным миланской пожарной службы, его жертвами стали три человека.
Крушение произошло в районе пригорода Милана Пьольтелло. По данным миланской пожарной службы, его жертвами стали три человека.
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