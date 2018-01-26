Китайские ученые показали первых в мире клонированных приматов

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Прорывы труб: улицы могут превратиться в каток, в домах отключили воду В сети появилось видео последствий прорыва водопровода в центре Кишинева – вода разливается на проезжую часть, которая на морозе может превратиться в каток. 118

Кортеж Трампа попал в ДТП в Давосе - сбит полицейский Авария произошла в Швейцарии во время Всемирного экономического форума в Давосе, там полицейского сбил автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа. 118