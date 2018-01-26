Китайские ученые показали двух впервые клонированных генетически идентичных приматов — длиннохвостых макак. Это самец Чжун-Чжун (восемь недель), и Хуа-Хуа (шесть недель). Их сняли на видео в инкубаторе, где макаки содержатся.
Китайские ученые показали первых в мире клонированных приматов
Китайские ученые показали двух впервые клонированных генетически идентичных приматов — длиннохвостых макак. Это самец Чжун-Чжун (восемь недель), и Хуа-Хуа (шесть недель). Их сняли на видео в инкубаторе, где макаки содержатся.
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