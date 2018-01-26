Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона.
Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров.
Комплекс горок "Ракета" украшен арт-инсталляцией из девяти светящихся планет, Солнца и волшебной планеты Новый Год.
Самую высокую тюбинговую горку в Москве сняли на видео с помощью дрона.
Самый высокий спуск — 20 метров, длина — 180 метров.
Комплекс горок "Ракета" украшен арт-инсталляцией из девяти светящихся планет, Солнца и волшебной планеты Новый Год.
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Латвийское объединение регионов полагает, что в ряде стран было правильнее и дешевле открыть общее консульство трех стран Балтии.
Литовская оппозиция в Сейме планирует создать парламентскую комиссию, которая изучит связи главы "Союза крестьян и зеленых" Рамунаса Карбаускиса с Россией.
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