Часть скалы обрушилась на дорогу в Аджарии: кадры с места ЧП

Часть скалы обрушилась на проезжую часть дороги близ ТПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Смотрите на видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

В Аджарии, на 118 километре центральной автомагистрали в направлении грузино-турецкой границы, близ таможенно-пропускного пункта "Сарпи", вечером в четверг обрушилась часть скалы. Всю ночь на месте ЧП работали ремонтные бригады департамента автомобильных дорог Грузии. Была мобилизована вся необходимая тяжелая техника для расчистки дороги. В настоящее время автомагистраль открыта для всех видов транспорта.