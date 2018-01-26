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Человечество никогда не забудет зверства фашизма

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (26)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

В субботу весь мир, в том числе и Молдова, будет отмечать Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата неслучайно приходится на 27 января

Именно в этот день в 1945 году войска Красной армии освободили самый зловещий нацистский концлагерь – Аушвиц-Биркенау. В спасении узников концлагеря приняли участие войска 59-й и 60-й армий 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева и войска 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Петрова в ходе Висло-Одерской операции. Эти сведения мы приводим здесь не для голой справки, а чтобы все помнили о том, чьими усилиями была завоевана свобода стольких невиновных, попавших в это "царство смерти на Земле".

Открытие в Кишиневе центра-музея памяти жертв Холокоста
© Sputnik / Miroslav Rotari
Холокост: в Кишиневе теперь работает музей, посвященный жертвам нацизма
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По всей Молдове в эти дни проходят торжественно-траурные мероприятия – митинги-реквиемы, марши памяти, научные конференции и концерты — в память о замученных, истерзанных, убитых жертвах фашизма всегда будет звучать музыка, проникающая в каждое сердце тех, кто никогда о них не забудет. Одним из самых запоминающихся событий, стала программа в Кишиневе, в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. В четверг для зрителей всех возрастов и национальностей было представлено музыкальное произведение "Сотворение мира" израильского композитора, философа, математика и писателя Баруха Берлинера, который приехал в Кишинев специально для того, чтобы увидеть премьеру своего произведения на молдавской земле, в преддверии торжественного, но и горького дня памяти.

"В Израиле мы познакомились со Стеллой Хармелиной, директором кишиневского еврейского культурного центра КЕДЕМ. В ходе многих бесед мы пришли к идее представить "Сотворение мира" в Кишиневе", — рассказал Берлинер корреспонденту Sputnik.

Стелла Хармелина не могла скрыть радости от того, что именно этот проект удалось совместными усилиями воплотить в Кишиневе.

К 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией
© Sputnik/ Валерий Мельников
Что произойдет в Молдове в День памяти жертв Холокоста

"Это необычный концерт. Мы остановились на стыке симфонической и рок-музыки. Авторы этого молдо-израильского музыкального проекта — композитор Барух Берлинер, продюсеры Наум Слуцкер и Сергей Круценко. На сцене — симфонический оркестр Национальной филармонии под управлением народного артиста Молдовы Михаила Агафицы. Организаторы концерта — Американский еврейский объединённый распределительный комитет "Джойнт" и Еврейский культурный центр КЕДЕМ", — рассказала Хармелина.

"Мы помним" — сотни тысяч людей лично почтили память жертв Холокоста >>>

Название произведения не отступает от сути и содержания этой симфонии. Зрители услышали и увидели художественное переложение библейской легенды о возникновении нашей вселенной, о том, как зародилось человечество. Симфонический оркестр играет на фоне выведенного на большой экран видеоряда, с помощью компьютерной графики помогающего зрителям представить, как возникали галактики, миллионы звезд и, наконец, наша планета Земля. Дополняет картину "партия" заслуженного артиста Молдовы, актера Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Василия Павленко, который на фоне исполняемой оркестром и рок-группой музыки читает фрагменты из первой книги Торы – "Берешит", он же книга "Бытие" из Ветхого завета христианской Библии.

Советские граждане, расстрелянные фашистами в концлагере в Борисове перед отступлением.
© Sputnik/ РИА Новости
Нацисты и их пособники не жалели никого - Холокост в Молдове

Представитель ОБСЕ — о памяти о жертвах Холокоста в Молдове >>>

Тема этого концерта, рассказ о сотворении мира, была неслучайно выбрана организаторами для этой даты, когда по всему миру люди чтят память тех, кто стал невинными жертвами нацистов и их пособников во многих странах Европы. По оценкам исследователей, в годы Второй мировой войны погибло от пяти до шести миллионов человек разных национальностей, в первую очередь, евреев – этот народ Гитлер и его союзники рассчитывали полностью уничтожить, стереть с лица земли, а память о них – рассеять, как пепел, оставшийся от сожженных в газовых камерах концлагерей. Жизнь и смерть уравновешивает бытие человечества. Но, когда речь идет о самом страшном геноциде за всю обозримую историю, – неслучайно евреи называют это гибельное явление "Шоа", Катастрофа, – вместе с памятью о невинно убиенных нужно вспомнить и о самом главном событии, определяющем наше существование до сих пор – возникновение Вселенной.

В разных традициях, мифологиях народов мира, этот процесс описан по-своему. Но все эти предания объединяет одно – исполинские процессы, где, выражаясь поэтическим языком, сталкиваются лед и пламя, взрывами необъятных масштабов вспыхивают сверхновые звезды, скоплениями мириадов космических тел образуются планеты. Обо всем этом написано и сказано за тысячи лет до нас – иносказательно, но масштабы воображения древних сказителей поражают до сих пор, а научные открытия только подтверждают – наши предки знали многое, что нам сами сегодня недоступно.

Дети, освобожденные из концентрационного лагеря Освенцим. Кадр из хроники Освобождение Освенцима. Вторая мировая война 1939-1945 годов.
© Sputnik/ РИА Новости
Как уничтожали нации – 1,5 миллиона детских жертв Холокоста

Кишиневское гетто — трагическая история >>>

Так и библейское предание, воплощенное в первых главах "моисеева Пятикнижия", – суть сама Жизнь в ее пике, в ее буйстве энергии. И, словно, напоминанием служит эта легенда сегодня нам, ныне живущим, – пусть грохот и всполохи вселенной никогда не будут повторены людьми с помощью оружия. Пусть большой огонь будет лишь небесным явлением, а не земным средством уничтожения одних людей другими. Потому что выжили немногие, а сегодня из них здравствует и того меньше. И только пять бывших узников гетто и концлагерей присутствовали в этот день в зале. Немало было среди зрителей и молодежи, и они, кто, к великому счастью, не видел и не пережил ужасы, которые пришлись на долю других, с глубоким уважением и почтением смотрели на тех, кому довелось на себе испытать всю жестокость коричневой чумы.

Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
© Sputnik/ Павел Паламарчук
В канун Дня памяти жертв Холокоста: Еврейская община Молдовы сегодня

На сцену филармонии выходили представители руководства Молдовы, дипмиссий, аккредитованных в нашей стране, международных организаций и гражданского общества. Все они говорили о том, что о жертвах такой страшной трагедии, как Холокост, нельзя забывать никогда – чтобы не повторить ошибок, приводящих к ненависти, ксенофобии, нацизму в планетарных масштабах. А представитель Посольства Германии в Молдове подчеркнул, что в его стране о миллионах загубленных в разных странах мира жертв необходимо помнить особо. И – знать, что даже нелепый поиск виноватых в своих бедах может повлечь за собой непоправимые последствия, дай мы волю негативным эмоциям.

Война глазами детей: узник Рыбницкого гетто Михаил Шолковский >>>

Земля дана нам всем одна. и только она нас роднит, объединяет, дает жизнь. предадим Землю — погибнем все, нарушив Божий закон о любви друг к другу и помощи каждого всем и всех каждому. Если мы попрем устои Земли, грядет страшное явление — фашизм, родится ненависть к другим народам, и мы превратимся в пепел, уничтожив нашу Родину — планету Земля, все еще лелеющую человечество.

Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (26)

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Теги:
библия, "Сотворение мира", музыка, концерт, Вторая мировая война, Международный день памяти жертв Холокоста, Холокост, Великая Отечественная война, КЕДЕМ, Барух Берлинер, Стелла Хармелина, Израиль, СССР, Молдова, Кишинев
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