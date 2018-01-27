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Белоус: в Холокост загублено больше жителей Молдовы, чем вы думаете

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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (27)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Председатель молдавской Ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Иосиф Белоус выступил в зале Национальной филармонии в ходе памятного мероприятия к Международному дню памяти жертв Холокоста

Советские граждане, расстрелянные фашистами в концлагере в Борисове перед отступлением.
© Sputnik/ РИА Новости
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"Нас, бывших узников гетто и концлагерей, в Молдове осталось 62 человека. В этом зале присутствуют лишь пять – остальные уже не могут ходить", — заявил Белоус.

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По его словам, сегодня в зверствах Холокоста обвиняют лишь немцев. Но мало кто отмечает печальную роль в этих событиях и представителей других наций – румын, поляков, венгров.

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"Холокост начался не в Германии, как многие думают, а в Яссах – 27 июня 1941 года, когда жертвами погрома стали около 15 тысяч евреев. Напомню и другой факт. В январе 1942 года Гитлер, проводя совещание о "еврейском вопросе", в сердцах бросил своим подчиненным – "Учитесь у Антонеску, как нужно уничтожать евреев!"", — рассказал Белоус.

Он подчеркнул, что в Молдове в годы фашистской оккупации было уничтожено не 250 тысяч евреев, как многие полагают, а втрое больше.

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"В Бессарабии, согласно докладу румынского губернатора Войкулеску, только с 22 июня по 20 декабря 1941 года было убито 159 тысяч евреев. Еще 25 тысяч погибло по дороге за Днестр, где было создано 220 гетто и концлагерей", — добавил Белоус.

Он выразил недоумение и возмущение тем фактом, что в 2017 году Академия наук Молдовы приняла решение присудить почетное звание доктор хонорис кауза Паулу Гоме, человеку, отрицающему Холокост.

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"Гома пишет, что евреи нападали на румынских солдат при уходе их из Бессарабии в 20-числах июня 1940 года. Но он не написал ни единого слова о том, что в те же дни румынские солдаты устроили погромы в девяти еврейских местечках нашего края, а в Четатя Албэ они расстреляли на кладбище 12 своих товарищей по оружию только потому, что они были евреями по национальности", — заявил Белоус.

Он посетовал на то, что в школьном курсе, именуемом "история румын", о Холокосте не сказано практически ничего.

"Как тогда учащиеся будут знать о том, что на выезде из Кишинева, в Вистерниченах, расстреляли 20 тысяч человек?! Как они будут знать о том, что оккупанты заставили более 20 еврейских женщин устроить "пляску смерти" – танцевать на осколках разбитых бутылок, и те, кто падал, получали пулю?! Как они узнают о том, что в украинской Доманёвке зимой 1942 года было уничтожено 28 тысяч человек?! И хочу закончить словами Юлиуса Фучика: "Люди, будьте бдительны! Не повторяйте ошибок!", — заключил Белоус.

Этой фразой он обратился к высшему человечеству, которое должно стать на защиту людей от фашизма.

Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (27)

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Теги:
гетто, концлагеря, нацизм, фашизм, Международный день памяти жертв Холокоста, Холокост, Иосиф Белоус, Кишинев
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