В Тайване в моду вошли портреты Трампа и Путина, выбритые на затылках

Прическа может быть не только арт-объектом, но и своеобразной иллюстрацией к новостям.

Тайваньский парикмахер Аллен Чэнь из Чанхуа стал знаменитым, когда выбрил на затылке клиента портрет Трампа.

"Я сделал изображение Дональда Трампа, потому что он ссорился с Ким Чен Ыном и все время был в новостях. Мое видео стало вирусным, когда иностранная пресса сообщила об этом. Я был потрясен, я никак не ожидал такого результата", — рассказал парикмахер.

Аллен Чэнь выбривает портреты на затылках уже три года. В его каталоге стрижек есть также портрет Путина.