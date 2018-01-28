Что будет с кипятком на морозе — жители Бишкека показали наглядно

Что будет с кипятком на морозе — бишкекчане поддержали флешмоб

Пока одни страдают от морозов, другие нашли способ развлечься в условиях минусовой температуры

Во время сильных морозов в Казахстане запустили флешмоб "Стакан горячей воды". Люди на улице выплескивают кипяток, который при минусовой температуре быстро испаряется. Получается интересное зрелище. В акции приняли участие жители Астаны, Алматы и других городов.

Между тем морозы начали крепчать и на севере Кыргызстана. Например, в Бишкеке 26 января дневная температура колебалась от —18 до —20. Жители столицы поддержали казахстанцев, сняв на видео, как они выливают кипяток.