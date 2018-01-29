Учения летчиков Минобороны России потрясли зрителей

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в Заполярье.
Смотрите на видео Sputnik, как проходили учения летчиков от Минобороны
Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в Заполярье.
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