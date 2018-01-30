Французский танкер с газом из России прибыл в Бостон

Танкер со второй партией готовится к отправке и должен прибыть в США 15 февраля
Zdob Si Zdub выпустили в свет видеоклип на композицию "Balkana Mama", записанную при участии российского рэпера Лигалайза и румынской исполнительницы Лореданы.
Смотрите на видео Sputnik, как проходили учения летчиков от Минобороны.
Пресс-конференция МПК по вопросу участия паралимпийцев из России в ПИ-2018.
Смотрите на видео Sputnik, как в Швейцарии показали мумифицированного родственника Бориса Джонсона.
Российские инвесторы чаще других вкладываются в основной капитал латвийских компаний, но самые большие суммы инвестируют Нидерланды.
Министерство обороны Литвы в этом году выделит на военные закупки около 265 миллионов евро
Несмотря на неоднократные напоминания Департамента государственных инфосистем около 120 тысяч человек в Эстонии все еще не обновили сертификаты ID-карты.
Пять дополнительных квот выделено сборной Беларуси для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
МВД Грузии разработало поправки об ужесточении уголовного наказания для "воров в законе" и других членов "воровского сообщества".
Весь личный состав российской базы ЮВО в Абхазии и свыше 500 единиц военной техники участвуют в учениях по проверке боеготовности.
Проблем с экспортом азербайджанских томатов в Россию в 2018 году не ожидается – сторонам удалось решить все разногласия в этом вопросе.
Соглашение о партнерстве Армения – ЕС может вступить в силу уже с мая-июня 2018 года – Ереван постарается ратифицировать документ до апреля.
В Казахстане планируется ввести запрет на совершение религиозных обрядов по заключению брака вне культовых зданий.
Несмотря на аномальные морозы, государственные органы будут работать в штатном режиме, заявили в правительстве Кыргызстана.
Суд в Таджикистане приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего мужчину за пропаганду деятельности террористической организации.
Суды в Узбекистане будут штрафовать дипломатов за нарушения правил дорожного движения без согласия диппредставительств иностранных государств.
Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду, 31 января
Российские инвесторы чаще других вкладываются в основной капитал латвийских компаний, но самые большие суммы инвестируют Нидерланды.
Министерство обороны Литвы в этом году выделит на военные закупки около 265 миллионов евро
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