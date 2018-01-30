Нападение на военную академию в Кабуле попало на видео

Закрывается один из самых старых рынков Кишинева на улице Богдан Воевод, известный окрестным жителям как "рынок на Алёшина": торговцев предупредили, что до 31 января 2018 года они должны покинуть свои рабочие места - вместе с ними работу прекратят сотрудники Дома профсоюзов, который идет под снос.