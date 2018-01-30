Хроники последних дней Алёшинского рынка

Закрывается один из самых старых рынков Кишинева на улице Богдан Воевод, известный окрестным жителям как "рынок на Алёшина": торговцев предупредили, что до 31 января 2018 года они должны покинуть свои рабочие места - вместе с ними работу прекратят сотрудники Дома профсоюзов, который идет под снос.
Встреча Путина с доверенными лицами
Боевики напали на военную академию в Кабуле утром 29 января: одного из напавших задержали, четверо ликвидированы.
Танкер со второй партией готовится к отправке и должен прибыть в США 15 февраля.
Zdob Si Zdub выпустили в свет видеоклип на композицию "Balkana Mama", записанную при участии российского рэпера Лигалайза и румынской исполнительницы Лореданы.
Корреспондент Sputnik своими глазами увидел то, как умирает Алешинский рынок – легендарная торговая точка отживает свои последние деньки, на ее месте будет построен огромный гипермаркет с автомобильной стоянкой.
Министр юстиции Молдовы рассказал о реформировании судов, применяемом наказании к виновным в преступлениях, оценке судей и других изменениях, которые ждут систему в 2018 году.
Встреча Путина с доверенными лицами
Латвийцам надо приучать себя к мысли о том, что придется работать дольше, чем сейчас, считает экономист Swedbank Мартиньш Казакс
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.
Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.
Пост директора Национального демократического института США в Facebook о том, что президент Трамп не сможет найти Грузию на карте, вызвал скандал в республике.
МИД России выразил недоумение в связи с заявлениями внешнеполитического ведомства Грузии по поводу взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.
В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.
Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?
Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Латвийцам надо приучать себя к мысли о том, что придется работать дольше, чем сейчас, считает экономист Swedbank Мартиньш Казакс
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik