Сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018

Павел Дацюк, капитан команды российских хоккеистов на ОИ-2018

- На самом деле, мы защищаем Родину, так что будем сражаться и без флага. И будем доказывать. Я думаю, любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром для себя, и защищать свою страну — это самое достойное, думаю. Я думаю, что по моему лицу понятно, какую страну я представляю.

Пять российских хоккеистов не получили приглашения от МОК. Это Антон Белов, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Алексей Береглазов и Михаил Науменков.

Илья Ковальчук, форвард сборной России по хоккею

- Что произошло сейчас, это загадка. Получается, что Олимпиада — это как день рождения Международного Олимпийского комитета, куда кого-то приглашают, а [кого-то] — нет. Это какие-то не те вещи, которыми мы должны быть озабочены, потому что мы их не можем контролировать. Есть какие-то правила, я их читать не буду. Мы едем на Олимпиаду, все прекрасно знают, откуда мы летим.