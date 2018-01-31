Ежегодный водный парад прошел в Венеции

В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок

На лодках можно было увидеть различных персонажей — от пиратов до покемонов.

Водный парад — одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала.

Каждый год на него приезжают около 500 000 туристов.