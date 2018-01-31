Только на Sputnik: как сивуч рыбкой на Камчатке баловался

Звезда местного ТВ сивуч, живущий на Камчатке, провел мастер-класс и показал, как на самом деле нужно "ловить" рыбу

Корреспондент Sputnik Станислав Касперович прислал видео, сделанное им на Камчатке. Звезда местного ТВ сивуч, которого знают все, кто там проживает, показал, как на самом деле нужно "ловить" рыбу.

Когда наступает перегруз в морском порту Петропавловска-Камчатском, сивуч, пробираясь к рыбе у причальной стенки, просто начинает ею лакомиться.

"Вот такие сивучи промышляют на нашем причале. Ждут перегруза и мигом направляются к причальной стенке", — рассказал Станислав Касперович.

Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев Стеллера.

Основу питания взрослых сивучей составляют две группы животных — головоногие моллюски и, естественно, рыба. В чем можно убедиться, посмотрев это видео.