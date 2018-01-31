Пресс-конференция: старт второго сезона конкурса "Ты супер!"

Пресс-конференция, посвященная старту второго сезона вокального конкурса "Ты супер!"
Уникальное суперлуние, трансляция НАСА
Звезда местного ТВ сивуч, живущий на Камчатке, провел мастер-класс и показал, как на самом деле нужно "ловить" рыбу.
В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок.
Сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018
Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.
Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?
В таллиннском микрорайоне Пяэскюла в непосредственной близости от оживленных маршрутов движения людей обнаружено более 160 крупнокалиберных снарядов.
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Почему государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике напрямую не взаимодействует с районными комитетами в - материале Sputnik.
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Сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии приняли участие в соревнования по рукопашному бою и выявили лучших бойцов в семи весовых категориях.
Директор рыбзавода заявил, что шпроты – продукт исключительно российский, и поведал о том, как их производство перенесли в Прибалтику.
Литовцам, потерявшим деньги от финансовой пирамиды МММ-2011, вновь предлагают "инвестировать" средства – куда на этот раз?
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