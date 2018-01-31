Виктор Дробыш o начале второго сезона проекта “Ты супер!”
Уникальное суперлуние, трансляция НАСА
Звезда местного ТВ сивуч, живущий на Камчатке, провел мастер-класс и показал, как на самом деле нужно "ловить" рыбу.
Пресс-конференция, посвященная старту второго сезона вокального конкурса "Ты супер!"
В этом году по Большому каналу прошли около 120 лодок.
Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.
Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.
Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.
Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.
Неправительственная организация "Повышение экологического сознания и управление отходами" изучила школьные химические лаборатории в Грузии и обнаружила опасные химикаты.
Военнослужащие ЮВО с применением самоходок "Акация", гаубиц и минометов "Сани" отразили атаку морского десанта условного противника.
Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.
В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.
По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.
Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.
Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.
Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.
Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.
Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.
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