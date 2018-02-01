Генпродюсер НТВ о "Ты - супер!": это проект о детях и для детей

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн поделился впечатлениями об участниках проекта "Ты - супер!" из ближнего зарубежья
Военно-морские силы США опубликовали видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3 Aries над Чёрным морем.
В четверг, 1 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Книга памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне".
В четверг, 1 февраля, в 10.30 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Молдавским гражданам предлагают бюджетные места в Российских вузах".
Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане.
Печальная слава Молдовы: граждане республики массово уезжают из страны, а тех, кто остался, будут лечить, учить и обслуживать иностранцы?
Колумнист Sputnik вспоминает ту замечательную, насыщенную и подчас трогательную четвертьвековую после распада Союза историю известного Алешинского рынка, который был развернут в самом центре спального района города Кишинева - Рышкановки, но с сегодняшнего дня ликвидирован и навсегда канул в Лету.
Исполнение Du Riechst So Gut на русских народных инструментах оценили авторы произведения - музыканты Rammstein.
Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.
Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.
У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как помог правоохранительным органам раскрыть убийство.
Правительство Украины исключило Грузию из "офшорного списка" – ранее Киев расширил перечень рисковых стран, включив в него Эстонию, Латвию и Грузию.
Подразделения российской базы ЮВО в Абхазии проведут 600 учений, в том числе боевые стрельбы из РСЗО "Град" и ЗРК "Оса-АКМ" и "Стрела-10".
Компания "Марс" отзывает партии шоколада из Ирландии, который может быть заражен сальмонеллой - в Азербайджане также провели проверки потенциально опасных конфет.
Проект о запрете праворульных машин дойдет до парламента Армении: импорт новых авто запретят, но уже завезенные эксплуатировать будет можно.
Распространяемое в интернете видео о столкновениях грузовиков в очереди за углем не имеет отношения к Казахстану, заявили в МВД республики.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время своего первого официального визита в Таджикистан вспомнил о трудностях, которые пережили две страны.
В 2017 году в Таджикистане было выписано штрафов за неправильное проведение обрядов на общую сумму 375 тысяч долларов.
Россия начнет выращивать собственный хлопок в связи с решением Узбекистана прекратить поставки непереработанного сырья.
Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.
Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.
Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.
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