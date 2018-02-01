США опубликовали видео перехвата самолёта-разведчика российским Су-27

Пресс-служба ВМС США в Европе и Африке опубликовала видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта радиоэлектронной разведки EP-3 Aries над Чёрным морем.

В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние около полутора метров и пересёк полётный маршрут ЕР-3.

"Было установлено, что взаимодействие являлось небезопасным из-за того, что Су-27 пролетел мимо EP-3 Aries в пяти футах и пересёк его траекторию движения, в результате чего EP-3 Aries попал под реактивную струю Су-27", — отмечается в сообщении американских военных.