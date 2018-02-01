В Кишиневе появится книга о молдавских афганцах

В четверг, 1 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Книга памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне"

Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова (СВВА РМ) намерен переиздать выпущенную в 1997 году Книгу памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне.

Необходимость переиздания назрела в связи с появлением новых данных о наших соотечественниках, сложивших свои головы в Афганистане.

О новой книге и других планах рассказали:

— председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил МОКАН;

— доктор медицинских наук Александр ПОСТОЛАКИ;

— корреспондент Sputnik Молдова Николай КОСТЫРКИН.