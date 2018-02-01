В Кишиневе появится книга о молдавских афганцах

Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова (СВВА РМ) намерен переиздать выпущенную в 1997 году Книгу памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганской войне.
Необходимость переиздания назрела в связи с появлением новых данных о наших соотечественниках, сложивших свои головы в Афганистане.
О новой книге и других планах рассказали:
— председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Михаил МОКАН;
— доктор медицинских наук Александр ПОСТОЛАКИ;
— корреспондент Sputnik Молдова Николай КОСТЫРКИН.