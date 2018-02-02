75-летие победы в Сталинградской битве

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска и их союзники окончательно потеряли стратегическую инициативу
В пятницу, 2 февраля, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла онлайн-конференция на тему "Куда поехать и что посмотреть в Молдове в 2018 году?"
Запущенная с Восточного ракета вывела спутники на промежуточную орбиту.
В Нижнем Новгороде уничтожили члена группировки "Исламское государство", готовившего теракт.
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн поделился впечатлениями об участниках проекта "Ты - супер!" из ближнего зарубежья.
Глава молдавского кабмина высказался по поводу инициативы Либеральной партии республики, предложивших выйти из состава СНГ.
Торговля Молдовы с Российской Федерацией и Европейским союзом – ситуацию комментирует президент республики Игорь Додон.
В кошмарном ДТП, которое произошло 28 января в Калужской области, погибли трое граждан Молдовы: тела двух мужчин доставили домой, а тело женщины, по решению родственников, захоронят на территории России.
Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.
В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.
МВД Эстонии начало проверку причин резкого подорожания проекта инфраструктуры для охраны границы с Россией.
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Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.
Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?
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Мосгорсуд в пятницу еще раз проверит законность решения о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова.
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Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.
В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.
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