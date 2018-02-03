Карнавал в парагвайском городе Энкарнасьон поразил зрителей

Дождь не помешал собравшимся насладиться ярким зрелищем. Парагвайский праздник самбы проводится ежегодно с 1916 года и идет один месяц. Он считается альтернативой знаменитому карнавалу в Рио-де-Жанейро.
Смотрите на видео Sputnik уникальные кадры с традиционного карнавала в городе Энкарнасьон
Дождь не помешал собравшимся насладиться ярким зрелищем. Парагвайский праздник самбы проводится ежегодно с 1916 года и идет один месяц. Он считается альтернативой знаменитому карнавалу в Рио-де-Жанейро.
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