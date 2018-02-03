Атлету из Китая 62 года - завидуйте

Этому мускулистому китайцу из Чэнду — 62 года.



И он не всегда был таким. Тренироваться он начал после 40 лет.



Сюй Чжилинь:

"В 1998 году в это же время, я был толстым, и мне было больше 40 лет. У меня не было нормальной жизни, поэтому были проблемы с телом, например, с шейным и поясничным отделами позвоночника, с коленом. Я подумал, что в таком случае мне надо сделать что-нибудь для здоровья. И пошел в тренажерный зал".



Чжилинь занимается спортом уже 20 лет. Он убежден, что тренируется не только для себя.



Сюй Чжилинь:

"Когда у тебя хорошее здоровье, ты доставляешь меньше проблем обществу, детям и самому себе".



Отличная мотивация, не так ли?