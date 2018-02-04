В московском парке хаски катают на санях детей с особенностями развития

Главные темы

Прогноз погоды на неделю: на Молдову надвигаются снегопады Каждый день читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции. 1235

Измельчал мужик молдавский, или почему за вас девки замуж не идут Колумнист Sputnik с негодованием относится к о́собям мужского пола, которые "щелкают" женские тела как семечки, но при этом не способны на создание полноценных семей, где ответственность делится между партнерами. 187