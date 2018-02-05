Террористы взяли ответственность за сбитый в Сирии Су-25

Группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25. Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов. Смотрите на видео кадры с места террористической атаки

Российский самолет Су-25 сбили в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили из ПЗРК, сообщает РИА Новости. Позднее в российском военном ведомстве сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному "Джебхат ан-Нусре"*, откуда была запущена ракета по самолету, удалось уничтожить более 30 боевиков.

* Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*) — террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.