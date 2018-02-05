Турнир по зимнему дрифту в Иркутске

За победу боролись 28 стритрейсеров.
Участвовали машины только отечественного производства.
Большинство стритрейсеров предпочли "советскую классику" —"Жигули" с задним приводом, отмечает.
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За победу боролись 28 стритрейсеров.
Участвовали машины только отечественного производства.
Большинство стритрейсеров предпочли "советскую классику" —"Жигули" с задним приводом, отмечает.
Группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25. Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов. Смотрите на видео кадры с места террористической атаки
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