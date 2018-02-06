Китаянка потратила на хобби шесть тысяч долларов и выиграла игрушки

Фотограф из Китая Я Ли выиграла в автоматах более 7000 мягких игрушек: смотрите на видео, как девушка выглядит в окружении своих "трофеев"

Девушка потратила на свое увлечение порядка 6250 американских долларов с 2016 года. Зато теперь она обладатель тысяч игрушечных "трофеев".

"Плюшевые звери заняли большую часть моего дома: гостиную, столовую, гостевую комнату и даже балкон. Я продолжаю сортировать свои игрушки, и в эти выходные проведу вторую благотворительную распродажу. Планирую пожертвовать прибыль в дома престарелых", — рассказала фотограф.

Необычное детство: вместо кукол и плюшевых мишек — гады ползучие>>>

По словам Я Ли, ей не удавалось выигрывать игрушки в автоматах до 2016 года. Однако затем, после случайного выигрыша игрушки в "кран-машине" полтора года назад, она увлеклась этим. Ее заинтересовала техника выигрыша.

Видеодети: статистика, родители и психологи о детских YouTube-влогах>>>

Я Ли смотрела специальные обучающие видеоролики, стала изучать опыт победителей. Теперь китаянка планирует продать выигранные ей игрушки и все вырученные деньги отдать на благотворительность.