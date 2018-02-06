Парень сделал необычное предложение руки, сыграв роль наркоторговца

Оригинальное предложение руки и сердца сделал 25-летний бишкекчанин своей девушке: по сценарию, пара ехала по своим делам и ее неожиданно остановили сотрудники правоохранительных органов, которые под дулом автоматов вытащили парня из машины

Все происходило в Бишкеке примерно в девять вечера. До этого импровизированные бойцы спецназа и сотрудник правоохранительных органов обсудили, как они будут действовать, чтобы захват "наркоторговца" выглядел естественно.

Парень с девушкой проезжали мимо заранее назначенного места, когда джип с парнями со страйкбольными автоматами и в спецэкипировке подрезал их автомобиль. Вооруженные молодые люди вытащили водителя Subaru Forester под дулами автоматов, после чего, предъявив обвинения в хранении и распространении наркотиков, "нашли" в машине парня пакетик с белым порошком.

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Девушка, которая находилась в шоковом состоянии, не знала, что делать, и металась из стороны в сторону. Псевдооперативник вскрыл пакетик с белым порошком и положил перед лицом парня. Девушку в это время попросили ознакомиться с документами в папке, где было написано: "Выходи за меня замуж". Парень вытащил из пакетика кольцо. Увидев это, девушка чуть не заплакала. На предложение молодого человека она ответила согласием.

"Я испугалась, не понимала, что происходит, но знала, что этот пакетик не его, потому что я всегда рядом с ним", — рассказала девушка.

В проведении и организации предложения руки и сердца приняли участие и корреспонденты редакции Sputnik Кыргызстан, которые помогли написать оригинальный сценарий и сыграли роли сотрудников правоохранительных органов.