Фестиваль в Саппоро: сиюминутное искусство - скульптуры из снега и льда

На выставке представлены сотни скульптур из снега и льда. Посетители мероприятия в этом году смогут увидеть персонажей японских мультфильмов и видеоигры Final Fantasy.
Фестиваль продлится восемь дней и будет проводиться на трех площадках.
На выставке представлены сотни скульптур из снега и льда. Посетители мероприятия в этом году смогут увидеть персонажей японских мультфильмов и видеоигры Final Fantasy.
Фестиваль продлится восемь дней и будет проводиться на трех площадках.
Оригинальное предложение руки и сердца сделал 25-летний бишкекчанин своей девушке: по сценарию, пара ехала по своим делам и ее неожиданно остановили сотрудники правоохранительных органов, которые под дулом автоматов вытащили парня из машины.
Фотограф из Китая Я Ли выиграла в автоматах более 7000 мягких игрушек: смотрите на видео, как девушка выглядит в окружении своих "трофеев".
Дрифт-баттл на "Жигулях": второй чемпионат по зимнему дрифту.
Группировка "Хайат тахрир аш-Шам"* (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра"*) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолет Су-25. Об этом сообщил сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов. Смотрите на видео кадры с места террористической атаки
Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.
Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?
Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.
Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?
Специалисты предупреждают, что тот строительный бум, которым в буквальном смысле охвачен Тбилиси, может стать кошмаром в случае землетрясения.
Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.
В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.
Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?
В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.
Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.
В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции.
Эксперт рассказала о том, как изменилась картина трудовой миграции на территории бывшего СССР за последние десятилетия, и какова в этом роль ислама.
Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.
Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.
Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik