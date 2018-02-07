Планетарий своими руками: как пенсионер создал Вселенную

Пенсионер построил у себя дома планетарий, начиная от проекта здания с куполом до макетов небесных тел. В планах у Виктора Ивановича — сделать планетарий передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве Вселенной.
Пенсионер Виктор Иванович Матюшин известен далеко за пределами родного посёлка Краснооктябрьского, что в республике Адыгея. Смотрите на видео кадры необычного творения умельца
Пенсионер построил у себя дома планетарий, начиная от проекта здания с куполом до макетов небесных тел. В планах у Виктора Ивановича — сделать планетарий передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве Вселенной.
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