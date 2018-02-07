Последствия разрушительного землетрясения на Тайване

По меньшей мере 5 человек погибли и 254 пострадали в результате землетрясения на Тайване. Судьба еще 88 человек остается неизвестной.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло вечером 6 февраля, за ним последовало как минимум семь сильных афтершоков. Проводится спасательно-поисковая операция, в ней задействованы более 1300 человек. Наиболее сложной остается обстановка в одном из отелей города Хуалянь.

Удар стихии разрушил четыре этажа здания, в результате дом наклонился под углом 45 градусов. Спасатели эвакуировали из отеля почти 120 человек.